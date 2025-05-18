Австрия выиграла «Евровидение»

JJ победил в том числе в голосовании жюри, которые отдали певцу 258 баллов, говорится в сообщении на сайте «Евровидения». Еще 176 баллов исполнитель получил по итогам голосования телезрителей.
В десятку лидеров «Евровидения-2025» вошли:
Австрия (436 баллов);
Израиль (357);
Эстония (356);
Швеция (321);
Италия (256);
Греция (231);
Франция (230);
Албания (218);
Украина (218);
Швейцария (214);
Меньше всех баллов набрали Сан-Марино (27), Исландия (33), Испания (37). Всего в конкурсе участвовали 37 стран, в финале выступили 26 артистов.
«Евровидение-2025» проходило в швейцарском Базеле с 13 по 17 мая. Россия в последний раз участвовала в конкурсе в 2021 году.
Подробнее — в материале «Ъ» «В поисках вчерашнего дня».