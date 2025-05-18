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Рубио: США предупредили Россию о новых санкциях при крахе переговоров по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал в интервью CBS, что сообщил России о шансах введения новых санкций. Это заявление прозвучало на фоне растущей поддержки законопроекта, предложенного американским сенатором Линдси Грэмом*.

Источник: Life.ru

«Мы почти два месяца предупреждали россиян, что это произойдёт, если не будет достигнут прогресс в направлении мирного соглашения», — сказал Рубио в интервью CBS.

Он подчеркнул, что ранее конгрессмены, отвечая на просьбу администрации президента Дональда Трампа, предоставили время для достижения результатов в переговорах с Россией по вопросу урегулирования на Украине. Также Рубио после разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым сообщил о планах Москвы подготовить документ с предложениями о прекращении боевых действий на Украине. Он отметил, что этот список может стать основой для более серьёзных переговоров.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.