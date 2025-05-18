Рубио: США предупредили Россию о новых санкциях при крахе переговоров по Украине

Он подчеркнул, что ранее конгрессмены, отвечая на просьбу администрации президента Дональда Трампа, предоставили время для достижения результатов в переговорах с Россией по вопросу урегулирования на Украине. Также Рубио после разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым сообщил о планах Москвы подготовить документ с предложениями о прекращении боевых действий на Украине. Он отметил, что этот список может стать основой для более серьёзных переговоров.