Пушков объяснил, зачем Трамп лишил либеральных профессоров Гарварда госдотаций

Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков дал свою оценку курсу возрождения консервативных ценностей в Соединенных Штатах, которому продолжает придерживаться Президент Дональд Трамп. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.
«Оплот университетского левого либерализма, рассадник антибелого расизма в виде так называемой “критической расовой теории”, питомник трансдвижений* (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистской организацией и запрещено) и оплот демократов… Консервативная революция Трампа, если он намерен идти по пути идейной революции, а не ее имитации, должна прежде всего повлиять на кадровый состав американской элиты…», — подчеркнул Алексей Пушков.
Свой комментарий сенатор дал после сообщений СМИ о прекращении дотаций Гарвардскому университета из федерального бюджета США.
Алексей Пушков добавил, что Администрации Дональда Трампа будет необходимо изменить текущую американскую систему высших учебных заведений, которые занимаются подготовкой специалистов с радикальными взглядами.
Эту тему российский сенатор поднимал и в середине февраля 2025 года. После выступления вице-Президента США Джеймса Вэнса в Мюнхене Алексей Пушков констатировал, что американские власти публично «сообщили» Евросоюзу о своем отказ от идеологии леволиберализма.