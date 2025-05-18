Пушков объяснил, зачем Трамп лишил либеральных профессоров Гарварда госдотаций

«Оплот университетского левого либерализма, рассадник антибелого расизма в виде так называемой “критической расовой теории”, питомник трансдвижений* (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистской организацией и запрещено) и оплот демократов… Консервативная революция Трампа, если он намерен идти по пути идейной революции, а не ее имитации, должна прежде всего повлиять на кадровый состав американской элиты…», — подчеркнул Алексей Пушков.