Рубио назвал предложение Ватикана о переговорах «щедрым» и предположил реакцию РФ и Киева

Новый Папа Римский Лев XIV сделал России и Украине «очень щедрое предложение». Он может принять членов делегаций в Ватикане. Госсекретарь США Марко Рубио предположил в интервью CBS News, что Москва и Киев примут предложение Папы Римского.
По мнению госсекретаря, обе стороны конфликта будут чувствовать себя комфортно в Ватикане. Марко Рубио считает, что переговоры Украины и России в будущем могут проводиться на регулярной основе. Тогда Ватикан, возможно, станет одним из вариантов места встречи представителей.
«Безусловно, Ватикан сделал очень щедрое предложение принять у себя любую встречу, кстати, не только Зеленского и президента РФ Владимира Путина, но и любую встречу, в том числе на уровне экспертов… Они выразили готовность это сделать. Так что это очень щедрое предложение, которое может быть принято», — заявил Марко Рубио.
Госсекретарь США также сообщил, что Москва подготавливает документ с требованиями о перемирии. По словам Марко Рубио, о прекращении огня он побеседовал с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.