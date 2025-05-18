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Рубио назвал предложение Ватикана о переговорах «щедрым» и предположил реакцию РФ и Киева

Рубио допустил, что Россия и Украина примут предложение Ватикана о встрече.

Источник: Комсомольская правда

Новый Папа Римский Лев XIV сделал России и Украине «очень щедрое предложение». Он может принять членов делегаций в Ватикане. Госсекретарь США Марко Рубио предположил в интервью CBS News, что Москва и Киев примут предложение Папы Римского.

По мнению госсекретаря, обе стороны конфликта будут чувствовать себя комфортно в Ватикане. Марко Рубио считает, что переговоры Украины и России в будущем могут проводиться на регулярной основе. Тогда Ватикан, возможно, станет одним из вариантов места встречи представителей.

«Безусловно, Ватикан сделал очень щедрое предложение принять у себя любую встречу, кстати, не только Зеленского и президента РФ Владимира Путина, но и любую встречу, в том числе на уровне экспертов… Они выразили готовность это сделать. Так что это очень щедрое предложение, которое может быть принято», — заявил Марко Рубио.

Госсекретарь США также сообщил, что Москва подготавливает документ с требованиями о перемирии. По словам Марко Рубио, о прекращении огня он побеседовал с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.