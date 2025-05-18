Рубио назвал предложение Ватикана о переговорах «щедрым» и предположил реакцию РФ и Киева

«Безусловно, Ватикан сделал очень щедрое предложение принять у себя любую встречу, кстати, не только Зеленского и президента РФ Владимира Путина, но и любую встречу, в том числе на уровне экспертов… Они выразили готовность это сделать. Так что это очень щедрое предложение, которое может быть принято», — заявил Марко Рубио.