Байден забыл дату смерти сына в ходе многочасовой беседы со спецпрокурором

Байден также признался, что хранил секретные документы «просто для потомков», а в ответ на вопросы о них неожиданно начал рассказывать о своей поездке в Монголию. Это стало ещё одним свидетельством его проблем с воспоминаниями о важных событиях в своей карьере и жизни.