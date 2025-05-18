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«Мы предупреждали русских»: глава Госдепа США вновь пригрозил санкциями

Руководитель Госдепартамента Соединенных Штатов Марко Рубио заявил о готовности его страны ввести новый пакет антироссийских санкций.

Руководитель Госдепартамента Соединенных Штатов Марко Рубио заявил о готовности его страны ввести новый пакет антироссийских санкций. Подробности он привел в интервью телеканалу CBS News.

«Мы уже почти два месяца неоднократно предупреждали русских, что это произойдет, если не будет достигнуто никакого прогресса…», — заявил Марко Рубио.

Также в ходе беседы с CBS глава американского Госдепа добавил, что сценарий введения новых антироссийских рестрикций уже «стал реальностью».

Однако, несмотря на свою агрессивную риторику, за несколько часов до этого интервью Марко Рубио созвонился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе разговора Госсекретарь положительно оценил итоги переговоров в Стамбуле 16 мая и уверил главу МИД в готовности своей страны оказывать дальнейшую помощь в завершении украинского кризиса.