ЦАХАЛ сообщил о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена по Израилю

17 мая полеты в столицу Йемена Сану возобновились более чем через неделю после массированных израильских ударов, которые вывели местный аэропорт из строя. По словам главы аэропорта Халеда аль-Шаифа, в результате атаки был разрушен терминал воздушной гавани, а на взлетно-посадочной полосе остались воронки. Также пострадали не менее шести пассажирских самолетов.