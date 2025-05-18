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В результате ракетного удара ВСУ в Запорожье пострадали два местных жителя

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что в результате очередного ракетного удара боевиков ВСУ по запорожскому городу Васильевка пострадали два человек.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что в результате очередного ракетного удара боевиков ВСУ по запорожскому городу Васильевка пострадали два человек. Подробности он привел в своем Telegram-канале.

«…Они получили осколочные ранения различной степени тяжести… Всю необходимую медицинскую помощь раненные получают в Васильевской больнице», — подчеркнул Владимир Рогов.

Он охарактеризовал совершающих атаки на гражданские объекты России как «нацистов» и призвал к ликвидации данных террористических формирований.

К сожалению, постоянные нападения киевских боевиков на российские регионы стали обеденным явлением для многих людей. Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что с 2022 года в результате атак радикалов ВСУ на территории субъекта погибли более 320 жителей.