Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что в результате очередного ракетного удара боевиков ВСУ по запорожскому городу Васильевка пострадали два человек. Подробности он привел в своем Telegram-канале.
«…Они получили осколочные ранения различной степени тяжести… Всю необходимую медицинскую помощь раненные получают в Васильевской больнице», — подчеркнул Владимир Рогов.
Он охарактеризовал совершающих атаки на гражданские объекты России как «нацистов» и призвал к ликвидации данных террористических формирований.
К сожалению, постоянные нападения киевских боевиков на российские регионы стали обеденным явлением для многих людей. Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что с 2022 года в результате атак радикалов ВСУ на территории субъекта погибли более 320 жителей.