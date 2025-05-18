Рубио: Россия готовит документ с требованиями о прекращении огня на Украине

После разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Россия начала разработку документа, определяющего условия прекращения огня в Украине. Об этом он заявил в воскресенье, 18 мая.
— Лавров сказал мне, что Москва подготовит документ с изложением своих требований о прекращении огня на Украине, — объяснил Рубио в интервью CBS.
Рубио подчеркнул, что если документ будет содержать «реалистичные идеи», это может способствовать прогрессу, однако в противном случае США пересмотрят свою позицию. Он также заявил о нежелании Вашингтона продолжать «бесконечные переговоры» по Украине.
17 мая Лавров и Рубио провели телефонный разговор. В ходе беседы они обменялись мнениями о дальнейшем контакте между двумя странами, а также обсудили международную проблематику. Об этом в субботу, 17 мая, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) России.
В ходе переговоров с Россией министр обороны Рустем Умеров заявил, что Киев готов к полному прекращению огня и прямым переговорам на самом высоком уровне. При этом, по сообщениям западных СМИ, Россия выдвинула Киеву «нереалистичные» и «выходящие за рамки всего» требования. Журналисты уточнили, что в них входит вывод украинских войск с российских территорий для соблюдения режима прекращения огня.