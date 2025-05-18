Рубио допустил возможность переговоров России и Украины в Ватикане

Ранее Марко Рубио также сообщил, что Москва работает над проектом документа о прекращении огня. По его словам, Россия формирует список условий, которые могут стать основой для начала более широких переговоров. Это может стать важным шагом к возобновлению дипломатических усилий по окончанию конфликта.