«Держит за руку»: Макрон и глава Албании вывели мужскую дружбу на новый уровень

В свою очередь, стоит отметить и то, что на площадке данного саммита Эммануэль Макрон уже попадал в аналогичную странную ситуацию. Турецкий Президент Реджеп Эрдоган схватил лидера Пятой Республики за пальцы, когда тот по какой-то причине положил свою ладонь на его руку.