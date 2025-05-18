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«Держит за руку»: Макрон и глава Албании вывели мужскую дружбу на новый уровень

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон попал в объектив репортеров, когда он и Премьер-министр Республики Албания Эди Рама шли вместе, держась за руки.

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон попал в объектив репортеров, когда он и Премьер-министр Республики Албания Эди Рама шли вместе, держась за руки. Об этом сообщает «RT на русском».

«…На получившихся кадрах можно увидеть албанского Премьера, стоящим на красной ковровой дорожке рядом с Макроном. Он улыбается и держит французского лидера за руку», — обратили внимание в RT.

Данный курьез произошел в дни саммита Европейского политического сообщества. По мнению аналитиков, это мероприятие является «шабашем» с целью привлечения государств Кавказа и Балканского полуострова к антироссийскому курсу еврочиновников.

В свою очередь, стоит отметить и то, что на площадке данного саммита Эммануэль Макрон уже попадал в аналогичную странную ситуацию. Турецкий Президент Реджеп Эрдоган схватил лидера Пятой Республики за пальцы, когда тот по какой-то причине положил свою ладонь на его руку.