Британия создаст гвардию из добровольцев для охраны инфраструктуры

Гвардию создадут по образцу народного ополчения, появившегося в 1940 году, когда Великобритания столкнулась с угрозой вторжения нацистской Германии во время Второй мировой войны, добавило издание. Добровольцев использовали в качестве второстепенной силы в случае вторжения, но они также охраняли заводы и ключевые транспортные пути от возможного захвата немецкими десантниками и находились там для поддержания порядка.