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Британия создаст гвардию из добровольцев для охраны инфраструктуры

Гвардия, состоящая из добровольцев, появится в Британии. Ее главной задачей станет защита электростанций и аэропортов «от атак вражеских государств». Образцом для создания гвардии послужило народное ополчение 40-х годов XX века.

Источник: РБК

В Великобритании появится гвардия, состоящая из добровольцев, для защиты электростанций и аэропортов «от атак со стороны вражеских государств и террористов» в соответствии с планами, выдвинутыми в правительственном стратегическом обзоре обороны (SDR), сообщает The Times.

Стратегический обзор обороны «сосредоточен на проблемах внутренней безопасности в эпоху, когда напряженность усиливается в отношениях с осью России, Ирана и Северной Кореи», говорится в сообщении. Часть правительственного обзора посвящена созданию гвардии для защиты инфраструктуры.

Точные детали того, как будет действовать гвардия, разработает в ближайшие месяцы министерство обороны Британии.

Формирование будет состоять из нескольких тысяч добровольцев, которые займутся защитой таких объектов, как атомные электростанции, телекоммуникационные объекты и интернет-кабели, которые соединяют Великобританию с остальным миром.

Добровольцев также могут направить на другие важные объекты, такие как электростанции, обеспечивающие электроэнергией крупные аэропорты, сообщило издание.

Гвардию создадут по образцу народного ополчения, появившегося в 1940 году, когда Великобритания столкнулась с угрозой вторжения нацистской Германии во время Второй мировой войны, добавило издание. Добровольцев использовали в качестве второстепенной силы в случае вторжения, но они также охраняли заводы и ключевые транспортные пути от возможного захвата немецкими десантниками и находились там для поддержания порядка.