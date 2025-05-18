Лидеры европейских стран попытаются саботировать процесс мирного урегулирования на Украине через главу киевского режима Владимира Зеленского, заявил аналитик венгерского исследовательского института «Центр фундаментальных прав» Золтан Кошкович.
«Их единственный путь саботировать мирный процесс — через Зеленского, у которого есть место за столом (переговоров — прим. ред.)», — написал эксперт на своей странице в соцсети X*.
Он отметил, что Франция, Британия, ФРГ и Польша нацелены на продолжение украинского конфликта. Кошкович подчеркнул, что все эти страны будут пытаться повлиять на процесс урегулирования, несмотря на то, что Европу не допустили до переговоров.
Напомним, 16 мая агентство Bloomberg проинформировало, что чиновники из Европы испытывают разочарование и недоумение в связи с тем, что президент США Дональд Трамп не вводит новые санкции против РФ.
Ранее газета Público также написала, что Зеленский просчитался, положившись на буффонаду в переговорах с Россией. Авторы публикации отметили, что такой шаг Киева поприветствовали в Европе, но по отношению к РФ он не имеет ни малейших шансов на успех.
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