Боец штурмового отряда группировки войск «Центр» Российской Армии Дмитрий Бородавко рассказал о сложной трехдневной операции в тылу радикалов ВСУ у поселка Александрополь в Донецкой Народной Республике. Подробностями он поделился в интервью ТАСС.
«…Я их корректировал, куда сбросы делать, где они находятся, сколько метров от меня, потому что наши мою точку знали, и по каким углам лесопосадки запрятаны противники. Потом переползал на более открытую местность, чтобы видно было деревню, чтобы видеть, откуда ведется огонь миномета», — рассказал Дмитрий Бородавку корреспонденту ТАСС.
Военнослужащий добавил, что ему приходилось находиться в неподвижном состоянии, чтобы его не заметили ни дроны ВСУ, ни сами боевики. Дмитрий Бородовко отметил, что один раз радикалы были не более чем в 5 метрах от него.
По словам штурмовика, эти действия позволили не дать тактического преимущества формированиям ВСУ. Результатом его героической операции стало успешное занятие Александрополя бойцами ВС России.
Это далеко не единственный пример смекалки и отваги российских солдат. Ранее получила огласку история о двух бойцах, которые 46 дней без подкреплений сдерживали натиск ВСУ.