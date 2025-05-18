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Стармер анонсировал сделку об углублении партнерства с ЕС

Этот шаг призван укрепить отношения и обеспечить новые возможности для страны.

Источник: Аргументы и факты

Великобритания и Европейский союз планируют подписать соглашение, которое углубит их партнерство и будет соответствовать национальным интересам Соединенного Королевства. Об этом заявил премьер-министр Кир Стармер в преддверии первого саммита между Великобританией и ЕС, запланированного на 19 мая в Лондоне.

Этот шаг призван укрепить отношения и обеспечить новые возможности для страны.

Глава правительства Великобритании отметил, что после недавних торговых соглашений с Индией и США, впереди — еще один важный этап. По его словам, новое соглашение с ЕС принесет пользу британским гражданам: улучшит условия для рабочих мест, снизит расходы на коммунальные услуги и повысит безопасность границ. Эти обещания отражают стремление правительства к «перезагрузке» отношений с Евросоюзом после выхода из Brexit.

В канцелярии премьер-министра подчеркнули, что заключение сделки поможет снизить бюрократические барьеры для британских экспортеров и импортеров, упростит пересечение границ для граждан Великобритании, а также снизит счета за электроэнергию. Такой шаг должен способствовать развитию экономики и повышению уровня жизни в стране.

Ранее сообщалось, что Британия и ФРГ планируют вместе разработать новое высокоточное оружие. Речь идёт о вооружении с дальностью действия более двух тысяч километров.