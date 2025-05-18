Стармер анонсировал сделку об углублении партнерства с ЕС

Глава правительства Великобритании отметил, что после недавних торговых соглашений с Индией и США, впереди — еще один важный этап. По его словам, новое соглашение с ЕС принесет пользу британским гражданам: улучшит условия для рабочих мест, снизит расходы на коммунальные услуги и повысит безопасность границ. Эти обещания отражают стремление правительства к «перезагрузке» отношений с Евросоюзом после выхода из Brexit.