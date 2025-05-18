Североатлантический альянс превратился в инструмент гегемонии США, утратив способность к независимым стратегическим решениям. К такому выводу пришёл обозреватель французского издания Marianne Дион, проанализировав эволюцию НАТО после начала украинского кризиса.
По его оценке, блок переродился из оборонительного союза в прямое орудие внешнеполитического диктата Вашингтона. Автор ставит под сомнение саму необходимость существования альянса, изначально созданного как противовес Варшавскому договору.
«Мало того, что НАТО продолжила свое движение вперед, подобно обезглавленной курице, блок еще и трансформировался из “жандарма Атлантики” в самопровозглашенного “мирового жандарма”», — отмечает Дион.
Журналист указывает на упущенный исторический шанс: после холодной войны Европа могла создать автономную систему коллективной безопасности, но предпочла остаться под американской опекой. Это, по его мнению, привело к беспрецедентному усилению влияния США на континенте.
Напомним, ранее Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону подчеркивал отсутствие у России планов атаковать страны НАТО. Президент РФ акцентировал внимание на том, что западные элиты искусственно поддерживают миф о российской угрозе, чтобы маскировать внутренние проблемы и консолидировать общество вокруг ложных целей.
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