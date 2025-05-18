Орбан призвал НАТО остановить клеветническую кампанию Украины

«Я сказал генсекретарю НАТО, что считаю неприемлемым, когда государство, не входящее в НАТО, Украина, организует дезинформационную кампанию против страны-члена альянса», — заявил он.
Заявление венгерского премьера прозвучало на саммите Европейского политического сообщества в албанской Тиране, где собрались 47 глав государств и правительств, а также руководители европейских институтов. Основной темой обсуждения стала поддержка Украины.
До этого Орбан призвал ЕС примкнуть к позиции США по Украине. Венгерский премьер подчеркнул, что разрозненные подходы Европы и Америки мешают добиться урегулирования конфликта. Он также считает, что европейские лидеры должны возобновить переговоры с президентом России Владимиром Путиным.