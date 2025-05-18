Орбан призвал НАТО остановить клеветническую кампанию Украины

До этого Орбан призвал ЕС примкнуть к позиции США по Украине. Венгерский премьер подчеркнул, что разрозненные подходы Европы и Америки мешают добиться урегулирования конфликта. Он также считает, что европейские лидеры должны возобновить переговоры с президентом России Владимиром Путиным.