Аналитики заявили, что Трамп и Путин больше не будут считаться с Зеленским

«Трампу, чьей благосклонности Зеленский безуспешно добивался после февральской засады в Белом доме, не понравилась поспешность украинского лидера и его неповиновение Путину… Кремль и Белый дом в очередной раз отвергают президента Украины Владимира Зеленского как главного собеседника в переговорном процессе…», — подчеркнули в Publico.