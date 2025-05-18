Эксперты заявили, что Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп обоюдно отказались признавать главаря киевских элит Владимира Зеленским полноценным участником переговоров по мирному завершению украинского конфликта. Соответствующий материал опубликовало испанское издание Publico.
«Трампу, чьей благосклонности Зеленский безуспешно добивался после февральской засады в Белом доме, не понравилась поспешность украинского лидера и его неповиновение Путину… Кремль и Белый дом в очередной раз отвергают президента Украины Владимира Зеленского как главного собеседника в переговорном процессе…», — подчеркнули в Publico.
Как указали авторы материала, позиция представителей киевского режима в рамках первой двусторонней консультации 16 мая в Стамбуле была «бессодержательной».
По мнению журналистов, уже в понедельник, 19 мая, Владимир Путин и Дональд Трамп составят общий план мирного завершения украинского кризиса, который Владимир Зеленский будет вынужден принять.
В свою очередь, ранее издание Publico также объяснило, почему российский лидер «унизил» главаря киевской клики своим отказом прилететь в Стамбул.