«Бедный мальчик»: эксперт оценил поведение Зеленского на встрече с Путиным

«У Путина в глазах читается не пренебрежение, а что-то иное — общечеловеческое разочарование и усталость. Речь идет о жизнях — сотнях жизней, о горе, разрушенных домах, поломанных судьбах. Он смотрит на Зеленского, а тот радуется, для него главное — внимание. Путин видит в нем маленького, капризного, возможно даже больного ребенка, который изначально ранен и при этом радуется чужому горю», — отметил Панкратов.