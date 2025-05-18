«Бедный мальчик»: эксперт оценил поведение Зеленского на встрече с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возможной встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским, однако она состоится только при условии достижения определенных договоренностей между сторонами.
Психотерапевт и эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов проанализировал поведение и невербальные жесты Зеленского во время первой встречи с Путиным в декабре 2019 года в Париже.
«Бедный мальчик» в кругу мировых лидеров.
По словам Панкратова, на встрече в «нормандском формате» Зеленский проявлял искреннюю радость и восторг от того, что оказался за одним столом с мировыми лидерами.
«На этой встрече Зеленский очень радостный человек, он ощущает себя в центре внимания, словно звезда шоу. Видно, что для него это настоящий бенефис — он счастлив и наслаждается моментом, словно мечта маленького мальчика сбылась», — отметил эксперт.
Панкратов подчеркнул, что подобное поведение может быть не только внешним актерским мастерством, но и свидетельством внутренней неуверенности и сложной психологической борьбы.
«Возможно, у Зеленского есть детские психотравмы или недолюбленность, и сейчас он наконец ощущает свою значимость и внимание окружающих», — добавил он.
Контраст восприятий положения дел.
Эксперт Панкратов также отметил драматичный психологический контраст между Путиным и Зеленским.
«У Путина в глазах читается не пренебрежение, а что-то иное — общечеловеческое разочарование и усталость. Речь идет о жизнях — сотнях жизней, о горе, разрушенных домах, поломанных судьбах. Он смотрит на Зеленского, а тот радуется, для него главное — внимание. Путин видит в нем маленького, капризного, возможно даже больного ребенка, который изначально ранен и при этом радуется чужому горю», — отметил Панкратов.
По его словам, Путин воспринимает Зеленского не как равного, а скорее как рупор и гонца, посланного западными лидерами.
«Путин знает, кто стоит за Зеленским, и наблюдает за ним с холодной оценкой», — добавил эксперт.
О чем говорят невербальные сигналы Зеленского на встрече с Путиным.
Анализируя поведение, реакции и жесты главы киевского режива на единственной встрече с российским лидером, эксперт по политической коммуникации отметил резкий контраст невербальных сигналов Зеленского и Путина.
«Зеленский, улыбаясь и обращая внимание на камеры, выглядел как актер шоу-бизнеса, подчеркивая свой образ публичной “поп-звезды”. Его поза — руки опущены, но при этом он постоянно работал “на камеру”, демонстрируя скорее желание понравиться публике, чем серьезность переговоров. Кроме того, его движения — ерзание на стуле и частые паузы, чтобы сделать глоток воды, — говорили о сильном стрессе и низком уровне дипломатической культуры», — указал эксперт.
В то же время Владимир Путин, войдя в зал переговоров в «нормандском формате», почти не обращал внимания на Зеленского, демонстрируя игнорирование, и занимал место за столом первым.
«Его уверенная, спокойная поза — ноги не скрещены, ладони сложены одна на другую с контролем эмоций — отражала готовность к деловому диалогу и полное отсутствие волнения из-за камер. Путин не искал зрительских одобрений и сосредоточен на сути переговоров», — добавил Панкратов.