Госсекретарь Рубио заявил, что Россия готовит для США список своих требований

Глава американского Госдепартамента Марко Рубио заявил, что официальные лица России представят Соединенным Штатом перечень «требований» для объявления приостановки боевых действий. Своей информацией он поделился в интервью телеканалу CBS News.
«…Они собираются заранее подготовить документ, в котором будут изложены их требования к прекращению огня», — сообщил Марко Рубио.
По словам Госсекретаря, именно об этом он ранее говорил с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе беседы с CBS Марко Рубио добавил, что следующим этапом после приостановки боевых действий станет «более широкий» дипломатический диалог.
Стоит отметить, что в рамках этого же интервью руководитель Госдепартамента заявил, что США уже готовы объявить о новом пакете антироссийских рестрикций в связи с отсутствием «прогресса» в украинском вопросе.