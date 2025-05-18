Госсекретарь Рубио заявил, что Россия готовит для США список своих требований

По словам Госсекретаря, именно об этом он ранее говорил с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе беседы с CBS Марко Рубио добавил, что следующим этапом после приостановки боевых действий станет «более широкий» дипломатический диалог.