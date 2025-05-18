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Депутат Судзуки назвал профессионалами российских переговорщиков

Парламентарий добавил, что Зеленский «по ошибке выиграл выборы».

Источник: Аргументы и факты

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки отметил, что представители российской делегации на переговорах с Украиной являются специалистами в своих сферах. Он подчеркнул их профессионализм и компетентность, выделяя их как опытных участников переговорного процесса. Об этом пишет ТАСС.

В то же время, Судзуки выразил критику в адрес Владимира Зеленского, указав на его недостаток политического и дипломатического опыта. Он также раскритиковал слова Зеленского о российских переговорщиках, считая их необоснованными.

Парламентарий добавил, что, по его мнению, Зеленский «по ошибке выиграл выборы», поскольку, по его словам, он снялся в популярном фильме, что могло повлиять на его победу.

Ранее политолог Николай Кремлев заявил, что глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский продемонстрировал твердую позицию России по прекращению огня в рамках украинского конфликта.