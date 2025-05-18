Депутат Судзуки назвал профессионалами российских переговорщиков

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки отметил, что представители российской делегации на переговорах с Украиной являются специалистами в своих сферах. Он подчеркнул их профессионализм и компетентность, выделяя их как опытных участников переговорного процесса. Об этом пишет ТАСС.