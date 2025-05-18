Рубио: Россия и Украина подготовят списки требований для прекращения огня

Речь о законопроекте, подготовленном сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Документ предусматривает жесткие санкции против России, а также пошлины в размере 500% на импорт из стран, сотрудничающих с Москвой в энергетической сфере. Сейчас у законопроекта уже 77 сторонников в сенате и в случае, если число перевалит за 80 и получит такую же поддержку в нижней палате конгресса, то администрация не сможет повлиять на его принятие, сообщил Рубио.