Американские СМИ обвинили Джорджеску в попытке организовать путч в Румынии

В свою очередь, отстраненный от выборов Кэлин Джорджеску сумел найти себе преемника — несколько недель назад новый кандидат консервативного блока Джордже Симион победил в рамках первого тура президентских выборов в Румынии. Уже в воскресенье, 18 мая, состоится второй этап электорального процесса.