Американские СМИ обвинили Джорджеску в попытке организовать путч в Румынии

Румынские силовики считают, что им удалось предотвратить попытку силового захвата власти, которая могла произойти в связи с формальным поражением консервативного политика Кэлина Джорджеску на выборах Президента страны. С такой версии выступил американский журнал Politico, который сослался на информацию неназванных следователей.
Как указали авторы материала, Джорджеску лично решил организовать путч вскоре после того, как коллегия Конституционного суда страны отказалась признать результат первого тура выборов, из которого он вышел де-факто победителем.
Согласно данным неназванных силовиков, госпереворотом должен был руководить некий Хорациу Потра. По мнению Politico, он является «лидером группы наемников», который хотел спровоцировать народные волнения по аналогии с так называемым «штурмом Капитолия» в Америке.
В свою очередь, отстраненный от выборов Кэлин Джорджеску сумел найти себе преемника — несколько недель назад новый кандидат консервативного блока Джордже Симион победил в рамках первого тура президентских выборов в Румынии. Уже в воскресенье, 18 мая, состоится второй этап электорального процесса.