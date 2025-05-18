Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский попытался спровоцировать конфликт заявлениями, сделанными перед переговорами Москвы и Киева в Стамбуле. Такое поведение привело к неудаче членов делегации от Украины, считает испанская газета Publico.
Автор статьи подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп не был доволен поспешностью действий Зеленского. Вашингтон, по данным материала, выбрал другую формулу. Дональд Трамп смог наладить прямой контакт с Москвой.
«То, что сначала показалось Зеленскому идеей для провокации, превратилось в поспешное и непоследовательное решение, которое дает России повод сделать ставку на продолжение диалога с Вашингтоном, а не с Киевом», — сказано в статье.
Украинская журналистка Диана Панченко указала бывшему комику на стремительную потерю контроля над властью. Заявление связано с уходом в отставку комбата одной из бригад ВСУ.