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Журналистка Панченко пояснила, почему Зеленский теряет контроль над властью

Телеведущая указала на отставку командира одного из батальонов 47-й бригады ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Глава киевского режима Владимир Зеленский теряет контроль над властью, написала украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в соцсети X*.

По её словам, свидетельством этому является уход со своего поста командира одного из батальонов 47-й бригады ВСУ Александра Ширшина.

«Впервые в отставку подал боевой командующий украинской армии Ширшин», — отметила Панченко.

Напомним, ранее Ширшин подверг критике задачи, которые получал от своих командиров в ходе атаки на Курскую область. В прошении об отставке он указал, что приказы привели к бессмысленной потере личного состава. Кроме того, комбат выразил недовольство порядками, царящими в ВСУ.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.