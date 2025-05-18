Журналистка Панченко пояснила, почему Зеленский теряет контроль над властью

Напомним, ранее Ширшин подверг критике задачи, которые получал от своих командиров в ходе атаки на Курскую область. В прошении об отставке он указал, что приказы привели к бессмысленной потере личного состава. Кроме того, комбат выразил недовольство порядками, царящими в ВСУ.