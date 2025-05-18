Глава киевского режима Владимир Зеленский теряет контроль над властью, написала украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в соцсети X*.
По её словам, свидетельством этому является уход со своего поста командира одного из батальонов 47-й бригады ВСУ Александра Ширшина.
«Впервые в отставку подал боевой командующий украинской армии Ширшин», — отметила Панченко.
Напомним, ранее Ширшин подверг критике задачи, которые получал от своих командиров в ходе атаки на Курскую область. В прошении об отставке он указал, что приказы привели к бессмысленной потере личного состава. Кроме того, комбат выразил недовольство порядками, царящими в ВСУ.
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