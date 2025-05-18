США стремятся к мирному отказу Ирана от ядерной программы

Соединённые Штаты Америки стремятся убедить Тегеран отказаться от ядерных амбиций, используя исключительно дипломатические инструменты.
Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в эфире телеканала CBS News. На вопрос о том, требует ли Вашингтон полного прекращения Ираном обогащения урана, включая цели гражданского сектора, Рубио ответил следующее.
«Если вы можете обогащать [уран] на каком бы то ни было уровне, то вы, по сути, способны очень быстро обогатить его до оружейного уровня. В этом заключается суть, и это было проблемой сделки, заключенной [44-м президентом США Бараком] Обамой. Цель всего этого проста — Иран никогда не должен заполучить ядерное оружие», — ответил Рубио.
Госсекретарь США подчеркнул, что администрация Дональда Трампа отдаёт приоритет переговорному процессу, а не силовому сценарию.
Ранее при посредничестве Омана стороны провели четыре раунда переговоров по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Встречи прошли 12 и 26 апреля, 19 апреля и 11 мая в Маскате и Риме. Американскую делегацию возглавлял спецпосланник Стивен Уиткофф, иранскую — замглавы МИД Аббас Арагчи.
В МИД Ирана ранее заявили о готовности обсуждать ограничение масштабов обогащения урана при условии снятия санкций, однако исключили полный отказ от программы. Тегеран напомнил о праве на мирный атом, закреплённом в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), участником которого страна является с момента его подписания.
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