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США стремятся к мирному отказу Ирана от ядерной программы

Соединённые Штаты Америки стремятся убедить Тегеран отказаться от ядерных амбиций, используя исключительно дипломатические инструменты.

Соединённые Штаты Америки стремятся убедить Тегеран отказаться от ядерных амбиций, используя исключительно дипломатические инструменты.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в эфире телеканала CBS News. На вопрос о том, требует ли Вашингтон полного прекращения Ираном обогащения урана, включая цели гражданского сектора, Рубио ответил следующее.

«Если вы можете обогащать [уран] на каком бы то ни было уровне, то вы, по сути, способны очень быстро обогатить его до оружейного уровня. В этом заключается суть, и это было проблемой сделки, заключенной [44-м президентом США Бараком] Обамой. Цель всего этого проста — Иран никогда не должен заполучить ядерное оружие», — ответил Рубио.

Госсекретарь США подчеркнул, что администрация Дональда Трампа отдаёт приоритет переговорному процессу, а не силовому сценарию.

Ранее при посредничестве Омана стороны провели четыре раунда переговоров по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Встречи прошли 12 и 26 апреля, 19 апреля и 11 мая в Маскате и Риме. Американскую делегацию возглавлял спецпосланник Стивен Уиткофф, иранскую — замглавы МИД Аббас Арагчи.

В МИД Ирана ранее заявили о готовности обсуждать ограничение масштабов обогащения урана при условии снятия санкций, однако исключили полный отказ от программы. Тегеран напомнил о праве на мирный атом, закреплённом в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), участником которого страна является с момента его подписания.

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