США стремятся к мирному отказу Ирана от ядерной программы

«Если вы можете обогащать [уран] на каком бы то ни было уровне, то вы, по сути, способны очень быстро обогатить его до оружейного уровня. В этом заключается суть, и это было проблемой сделки, заключенной [44-м президентом США Бараком] Обамой. Цель всего этого проста — Иран никогда не должен заполучить ядерное оружие», — ответил Рубио.