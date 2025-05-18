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Психотерапевт сравнил Зеленского с маленьким мальчиком: о радости от встречи с Путиным в 2019 году

Врач Панкратов: Зеленский на встрече с Путиным в 2019 году вел себя как звезда.

Источник: Комсомольская правда

Поведение главы киевского режима Владимира Зеленского сводится к природному артистизму. Однако оно же указывает на внутренние травмы и недолюбленность, указал врач-психотерапевт Руслан Панкратов. Он заметил, как бывший комик радовался встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году. Тогда, по словам врача, он был «очень радостным человеком», цитирует aif.ru.

Зеленский смог ощутить себя настоящей звездой и наслаждался моментом, продолжил психотерапевт. Нелегитимный президент Украины хочет чувствовать свою значимость и видеть внимание окружающих, заключил врач.

«На этой встрече в 2019 году Зеленский очень радостный человек, он ощущает себя в центре внимания, словно звезда шоу. Видно, что для него это настоящий бенефис — он счастлив и наслаждается моментом, словно мечта маленького мальчика сбылась», — разъяснил Руслан Панкратов.

Американский лидер Дональд Трамп пошутил над выдающимися способностями Зеленского. Он назвал политика «отличным торговцем».