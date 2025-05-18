Поведение главы киевского режима Владимира Зеленского сводится к природному артистизму. Однако оно же указывает на внутренние травмы и недолюбленность, указал врач-психотерапевт Руслан Панкратов. Он заметил, как бывший комик радовался встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году. Тогда, по словам врача, он был «очень радостным человеком», цитирует aif.ru.