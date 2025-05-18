Guardian: Трамп перестраивает политику США по принципу «плати за доступ»

Бывшие юристы Белого дома, сотрудники дипломатического протокола и экспертов по международным делам заявили, что президент США Дональд Трамп переосмысливает свою внешнюю политику, основываясь на принципе «плати за доступ». Об этом пишет газета Guardian.
В рамках этой стратегии он получает от других стран дорогостоящие подарки и крупные инвестиции, что стало заметным изменением по сравнению с предыдущими администрациями.
По данным издания, получение таких подарков и инвестиций со стороны зарубежных государств является беспрецедентным для американской политики. В частности, отмечается, что Белый дом все больше ориентируется на модель, при которой доступ к американским лидерам и ресурсам приобретается за деньги. Этот подход значительно отличается от более традиционных методов ведения дипломатии, характерных для прошлых президентских сроков.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что решение главы Белого дома Дональда Трампа ввести импортные пошлины знаменует собой конец западной глобализации.