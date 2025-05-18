Guardian: Трамп перестраивает политику США по принципу «плати за доступ»

По данным издания, получение таких подарков и инвестиций со стороны зарубежных государств является беспрецедентным для американской политики. В частности, отмечается, что Белый дом все больше ориентируется на модель, при которой доступ к американским лидерам и ресурсам приобретается за деньги. Этот подход значительно отличается от более традиционных методов ведения дипломатии, характерных для прошлых президентских сроков.