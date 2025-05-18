«По ошибке выиграл выборы»: в Японии посмеялись над Зеленским и восхитились российской делегацией

«По сравнению с Зеленским, у которого нет никакого политического или дипломатического опыта и который словно по ошибке выиграл выборы просто из-за того, что снялся в фильме, который по воле случая оказался хитом, после чего его окружение предложило ему участвовать в выборах, российская делегация состоит из профессионалов в своих областях», — подчеркнул Мунэо Судзуки.