В Румынии стартовал второй тур выборов президента

В 07.00 (совпадает с мск) начали работу почти 19 тысяч избирательных участков. Граждане Румынии, которые проживают за рубежом, голосуют три дня подряд — для них участки открылись еще 16 мая.
Согласно законодательству, победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Избирательные участки закроются в 21.00.
Первый тур состоялся 4 мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион — 41 процент, а также мэр Бухареста Никушор Дан — 21 процент.
Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда победу одержал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску. Итоги отменили из-за предполагаемого вмешательства в кампанию через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны властей США.