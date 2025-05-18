В Румынии стартовал второй тур выборов президента

Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда победу одержал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску. Итоги отменили из-за предполагаемого вмешательства в кампанию через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны властей США.