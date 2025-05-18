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Орбан потребовал от НАТО остановить дезинформацию в адрес Венгрии

Премьер-министр Венгрии обратился к генсеку НАТО с просьбой вмешаться в ситуацию, связанную с клеветническими акциями против Будапешта.

Источник: Аргументы и факты

Виктор Орбан обратился к генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой вмешаться в ситуацию, связанную с распространением ложных сведений украинскими спецслужбами о Венгрии.

«Я подчеркнул, что считаю недопустимым, когда государство, не входящее в НАТО, организует дезинформационную кампанию против страны-члена альянса», — отметил Орбан.

Это заявление было сделано на саммите Европейского политического сообщества в Тиране, где собрались 47 глав государств и правительств, а также руководители европейских институтов. Главной темой обсуждения стала поддержка Украины.

Ранее Виктор Орбан заявил, что достижение мира на Украине невозможно без участия европейских лидеров в диалоге с российским президентом Владимиром Путиным.