У бойцов «Днепра» появилась возможность расслабиться в защищенном комплексе

Как отметили в ТАСС, на территории зоны отдыха бойцы могут почистить обмундирование и снаряжение, а также посетить особую музейную экспозицию. На импровизированной выставке представлены добытые у боевиков ВСУ трофеи, включая беспилотники и образцы оружия радикалов.