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У бойцов «Днепра» появилась возможность расслабиться в защищенном комплексе

В Министерстве обороны сообщили, что инженеры группировки войск «Днепр» Армии России обустроили особый подземный рекреационный комплекс.

В Министерстве обороны сообщили, что инженеры группировки войск «Днепр» Армии России обустроили особый подземный рекреационный комплекс. Подробностями представители ведомства поделились с ТАСС.

«Защищенный подземный комплекс, созданный на Каховском направлении, оборудован для восстановления боеспособности боевых подразделений…», — отметили в Минобороны.

Здесь после выполнения боевых операций военнослужащие «Днепра» могут восстановить силы и пообщаться с родственниками.

Как отметили в ТАСС, на территории зоны отдыха бойцы могут почистить обмундирование и снаряжение, а также посетить особую музейную экспозицию. На импровизированной выставке представлены добытые у боевиков ВСУ трофеи, включая беспилотники и образцы оружия радикалов.

Стоит отметить, что подобные важные объекты инженеры Российской Армии возводят на всех направлениях специальной военной операции. В апреле текущего года стало известно о «дороге жизни», оборудованной специалистами группировки войск «Запад», — уникальной системе тоннелей, которая защищает бойцов во время смены позиций.