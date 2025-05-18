Силы ПВО за ночь сбили семь беспилотников над Белгородской и Брянской областями

Российские системы противовоздушной обороны продолжают успешно предотвращать атаки со стороны киевского режима. За прошедшую ночь было сбито сразу семь беспилотников над Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Как отмечает военное ведомство, все произошло в ночь с 17 на 18 мая. За этот период российские системы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, и еще три — над территорией Брянской области.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов», — передает МО РФ.