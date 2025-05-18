WSJ назвала цель атаки ХАМАС на Израиль в 2023 году

Согласно документу, за несколько дней до атаки, жертвами которой стали 1200 человек, глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар заявил, что соглашение между Саудовской Аравией и Израилем «значительно продвигается». Если оно будет заключено, большинство других арабских и исламских стран «последуют по тому же пути», что было бы неприемлемо для ХАМАС, которое призывало к полному уничтожению Израиля и созданию палестинского государства между рекой Иордан и Средиземным морем.