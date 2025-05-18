WSJ назвала цель атаки ХАМАС на Израиль в 2023 году

Палестинская исламистская группировка ХАМАС напала на Израиль 7 октября 2023 года с целью сорвать переговоры о нормализации отношений с Саудовской Аравией, сообщает The Wall Street Journal. Газета ссылается на протокол встречи лидеров движения, найденный израильскими военными в одном из подземных туннелей в Газе.
Согласно документу, за несколько дней до атаки, жертвами которой стали 1200 человек, глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар заявил, что соглашение между Саудовской Аравией и Израилем «значительно продвигается». Если оно будет заключено, большинство других арабских и исламских стран «последуют по тому же пути», что было бы неприемлемо для ХАМАС, которое призывало к полному уничтожению Израиля и созданию палестинского государства между рекой Иордан и Средиземным морем.
Синвар призвал к «чрезвычайному действию», чтобы остановить этот процесс и добиться «стратегического сдвига» в регионе. Он потребовал начать атаку, которая планировалась в течение двух лет.
Документы свидетельствуют, что лидеры ХАМАС были обеспокоены ходом переговоров между Израилем и Саудовской Аравией при посредничестве США, пишет WSJ. По сведениям газеты, еще одна встреча с участием представителей группировки, на которой обсуждалось нападение, состоялась 2 октября 2023 года в Бейруте. На ней также присутствовали сотрудники службы безопасности Ирана.
Как пишет WSJ, высокопоставленные чиновники Ирана и члены ливанской «Хезболлы» обсуждали варианты атаки с ХАМАС с лета 2021 года. Сотрудники разведки нескольких стран сообщили изданию, что Тегеран предоставлял палестинской группировке оружие и финансирование и долгое время обучал боевиков. В то же время и Иран, и «Хезболла» дали понять, что не хотят быть вовлечены в полномасштабную войну с Израилем.
Действия ХАМАС спровоцировали масштабную военную кампанию Израиля против палестинских боевиков, результатом которой стала гибель многих лидеров группировки, в том числе Синвара и Исмаила Хании. В то же время в секторе Газа, по данным местного минздрава, жертвами израильских ударов стали более 60 тыс. человек, а территория эксклава превратилась в руины. Это вызвало гнев в арабском мире и за его пределами, остановив прогресс в нормализации отношений с Израилем.
Это признал президент США Дональд Трамп, который 16 мая завершил ближневосточное турне, пишет WSJ. Он призвал Саудовскую Аравию установить дипломатические отношения с Израилем, отметив, что это произойдет «в свое время». В Эр-Рияде ранее заявляли, что для нормализации отношений требуют прекращения огня в секторе Газа и создания палестинского государства.
17 мая Израиль начал новое масштабное наступление в секторе Газа, а в рамках операции «Колесницы Гедеона», ХАМАС после этого решил вернуться к переговорам о прекращении огня.