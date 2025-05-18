Японский депутат восхитился российскими переговорщиками в Стамбуле

Во время переговоров, состоявшихся 16 мая и длившихся около двух часов, руководитель российской делегации Владимир Мединский объявил о достижении соглашения по широкомасштабному обмену пленными по принципу «1000 на 1000». Кроме того, он проинформировал, что стороны договорились в ближайшее время представить свои предложения относительно возможного прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговорного процесса выступила с инициативой проведения встречи на уровне глав государств. Данный запрос был принят Москвой к рассмотрению. В то же время представители России подтвердили свою приверженность дальнейшему ведению диалога с Украиной.