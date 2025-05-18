Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в интервью РИА Новости заявил, что путь к урегулированию конфликта на Украине лежит через полное прекращение западных поставок вооружений Киеву.
Парламентарий подчеркнул, что если США и их союзники действительно стремятся прекратить боевые действия, им следует отказаться от военной поддержки украинского руководства. По его мнению, без западного оружия конфликт давно бы завершился, что позволило бы сохранить тысячи жизней.
Шеремет отметил, что продолжающаяся военная помощь Запада лишь затягивает противостояние, не оставляя Киеву стимулов для переговоров. Он напомнил, что, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о желании урегулировать кризис, практических шагов в этом направлении не последовало.
Напомним, президент России Владимир Путин на прошлой неделе подтвердил готовность возобновить переговоры с Украиной без предварительных условий. В ходе последних консультаций стороны договорились о масштабном обмене пленными в пропорции 1000 на 1000 человек и обсудили возможные механизмы прекращения огня.
Шеремет призвал европейские государства присоединиться к потенциальному отказу Вашингтона от дальнейшей военной поддержки Киева, назвав это единственным действенным способом остановить кровопролитие.
В то время как западные страны продолжают поставки вооружений, перспективы мирного урегулирования остаются неопределенными. В российских политических кругах, однако, сохраняют надежду на изменение позиции западных партнеров.