Парламентарий подчеркнул, что если США и их союзники действительно стремятся прекратить боевые действия, им следует отказаться от военной поддержки украинского руководства. По его мнению, без западного оружия конфликт давно бы завершился, что позволило бы сохранить тысячи жизней.