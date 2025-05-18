WSJ написала о планах ХАМАС при атаке на Израиль в октябре 2023 года

В организации опасались, что такое развитие событий могло отвлечь внимание мирового сообщества от Палестины. В связи с этим экс-глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар призывал совершить «чрезвычайный шаг» и прийти к «стратегическому сдвигу» в балансе сил на Ближнем Востоке.