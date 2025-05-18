WSJ написала о планах ХАМАС при атаке на Израиль в октябре 2023 года

Срыв нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией являлся целью атаки, совершённой палестинским движением ХАМАС на еврейские поселения в октябре 2023 года, написала американская газета The Wall Street Journal (WSJ).
Журналисты ссылаются на протокол заседания, который лидеры радикальной организации проводили накануне нападения. Руководство ХАМАС считало, что в случае заключения соглашения о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией примеру Эр-Риада последует и большая других исламских стран.
В организации опасались, что такое развитие событий могло отвлечь внимание мирового сообщества от Палестины. В связи с этим экс-глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар призывал совершить «чрезвычайный шаг» и прийти к «стратегическому сдвигу» в балансе сил на Ближнем Востоке.
Напомним, в октябре 2024 года Армия обороны Израиля (ХАМАС) объявила о ликвидации Синвара. Израильские военные утверждали, что при осмотре его тела якобы были найдены оружие и деньги.