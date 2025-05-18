Депутат Рады Дубинский: Зеленский получил в Турции две публичные оплеухи

Владимир Зеленский получил две публичные оплеухи во время визита в Турцию, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
«оплеухи в виде снятия санкций с “Тенгизшевройл” и отказа от приглашения на саммит НАТО, подготовка к которому и обсуждалась в Анкаре, куда он прилетел, а после отбыл в Албанию», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Он добавил, что позже президент США Дональд Трамп назвал Зеленского в одном из интервью «величайшим торгашом в истории».
Ранее Дубинский заявил, что отстранение Зеленского от власти благотворно сказалось бы «для остатков Украины и украинцев».