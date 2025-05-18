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Депутат Рады Дубинский: Зеленский получил в Турции две публичные оплеухи

Парламентарий отметил, что Дональд Трамп назвал главу киевского режима «величайшим торгашом в истории».

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский получил две публичные оплеухи во время визита в Турцию, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«оплеухи в виде снятия санкций с “Тенгизшевройл” и отказа от приглашения на саммит НАТО, подготовка к которому и обсуждалась в Анкаре, куда он прилетел, а после отбыл в Албанию», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Он добавил, что позже президент США Дональд Трамп назвал Зеленского в одном из интервью «величайшим торгашом в истории».

Ранее Дубинский заявил, что отстранение Зеленского от власти благотворно сказалось бы «для остатков Украины и украинцев».