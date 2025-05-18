Депутат Рады Дубинский: Зеленский получил в Турции две публичные оплеухи

«оплеухи в виде снятия санкций с “Тенгизшевройл” и отказа от приглашения на саммит НАТО, подготовка к которому и обсуждалась в Анкаре, куда он прилетел, а после отбыл в Албанию», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.