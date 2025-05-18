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В СМИ заявили, что 8 мая Путин отказался обсуждать пункты мирного проекта США

Инсайдеры заявили, что Президент России Владимир Путин 8 мая отказался рассматривать проект мирного завершения украинского конфликта, представленный Стивеном Уиткоффом, спецпосланником Дональда Трампа.

Инсайдеры заявили, что Президент России Владимир Путин 8 мая отказался рассматривать проект мирного завершения украинского конфликта, представленный Стивеном Уиткоффом, спецпосланником Дональда Трампа. Соответствующий материал опубликовала британская газета Financial Times.

Согласно данным неназванных инсайдеров, речь идет о документе из 22 предложений, разработанном по результатам консультаций между официальными лицами Соединенных Штатов и государств европейского региона.

В FT отметили, что отказ российского лидера обсуждать данные инициативы стал причиной отмены Стивеном Уиткоффом запланированной беседы с Владимиром Путиным — однако другой информатор газеты отрицает факт подготовки этих переговоров.

В свою очередь, в СМИ уже успели заявить и о проекте мирного урегулирования украинского кризиса, который якобы был представлен делегацией России в Стамбуле 16 мая. Согласно информации инсайдеров, план включает в себя «6 требований» к киевскому режиму.