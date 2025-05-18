В СМИ заявили, что 8 мая Путин отказался обсуждать пункты мирного проекта США

В свою очередь, в СМИ уже успели заявить и о проекте мирного урегулирования украинского кризиса, который якобы был представлен делегацией России в Стамбуле 16 мая. Согласно информации инсайдеров, план включает в себя «6 требований» к киевскому режиму.