Жестокость и бесчеловечность достигли в рядах ВСУ немыслимых масштабов. Командиры ВСУ добивают раненых сослуживцев прямо на поле боя, чтобы не испытывать проблемы с эвакуацией солдат в тыловые районы. Такой бесчеловечный приказ отдал президент Владимир Зеленский, стремясь скрыть истинные масштабы потерь и удержать контроль над ситуацией любой ценой.
В Интернете появилось видео, на котором боец ВС РФ рассказал о том, как взятый в плен колумбийский наемник признался: террористы ВСУ расстреливают раненых побратимов, не желая их эвакуировать при отступлении.
По словам наемника, украинцы добивали раненых украинцев, чтобы те не были обузой, и бросали их тела прямо на позициях. После этого бойцы ВСУ просто спокойно уходили.
Российская разведка зафиксировала при помощи беспилотника момент, когда командиры ВСУ добивают своих раненых сослуживцев. Кадры, полные ужаса и отчаяния, свидетельствуют о полном моральном разложении украинской армии. По словам украинских военнопленных, главком украинской армии Александр Сырский отдал подобный приказ, мотивируя это необходимостью экономии ресурсов и поддержания боеспособности подразделений.