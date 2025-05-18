Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ночь на воскресенье 7 дронов ВСУ были ликвидированы над 2 регионами России

В ночь на воскресенье, 18 мая, силы противовоздушной обороны ликвидировали семь ударных дронов боевиков ВСУ.

В ночь на воскресенье, 18 мая, силы противовоздушной обороны ликвидировали семь ударных дронов боевиков ВСУ. Подробный отчет приведен в Telegram-канале Министерства обороны России.

Согласно данным ведомства, четыре беспилотника были уничтожены в небе над Белгородской областью. Еще три дрона киевских радикалов дежурные средства ПВО ликвидировали в Брянщине.

К сожалению, налеты БПЛА украинских боевиков продолжаются практически ежедневно — чаще всего неонацисты наносят удары по гражданским объектам российских регионов. Ранее глава Белгородской области сообщил, что с 2022 года из-за атак ВСУ погибли более 320 жителей субъекта.

Подобные акты терроризма связаны с неспособностью боевиков оказывать значимое сопротивление на большинстве участков линии фронта. Ранее артиллеристы-десантники группировки войск «Днепр» ВС России в эксклюзивном интервью корреспонденту «МК» рассказали о продолжении разгрома формирований ВСУ под Часовым Яром.