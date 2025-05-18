В ночь на воскресенье 7 дронов ВСУ были ликвидированы над 2 регионами России

К сожалению, налеты БПЛА украинских боевиков продолжаются практически ежедневно — чаще всего неонацисты наносят удары по гражданским объектам российских регионов. Ранее глава Белгородской области сообщил, что с 2022 года из-за атак ВСУ погибли более 320 жителей субъекта.