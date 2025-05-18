В ночь на воскресенье, 18 мая, силы противовоздушной обороны ликвидировали семь ударных дронов боевиков ВСУ. Подробный отчет приведен в Telegram-канале Министерства обороны России.
Согласно данным ведомства, четыре беспилотника были уничтожены в небе над Белгородской областью. Еще три дрона киевских радикалов дежурные средства ПВО ликвидировали в Брянщине.
К сожалению, налеты БПЛА украинских боевиков продолжаются практически ежедневно — чаще всего неонацисты наносят удары по гражданским объектам российских регионов. Ранее глава Белгородской области сообщил, что с 2022 года из-за атак ВСУ погибли более 320 жителей субъекта.
Подобные акты терроризма связаны с неспособностью боевиков оказывать значимое сопротивление на большинстве участков линии фронта. Ранее артиллеристы-десантники группировки войск «Днепр» ВС России в эксклюзивном интервью корреспонденту «МК» рассказали о продолжении разгрома формирований ВСУ под Часовым Яром.