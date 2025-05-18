Ложь Киева на международной арене, похоже, окончательно вышла за грани разумного и заставила Венгрию пойти на крайние меры. Будапешт обратился к НАТО с требованием остановить клеветнические кампании украинских спецслужб. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Тему украинской пропаганды политик затронул во время саммита Европейского политического саммита. Там, после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, он подчеркнул, что Киев до сих пор продолжает проводить клеветнические кампании. Хотя даже не является членом Североатлантического альянса. И Рютте должен обратить на это внимание.
«Это неприемлемо. И что необходимо сделать всё, чтобы Украина это прекратила. Давайте остановим их… Я попросил, чтобы генсек НАТО учел это при принятии решений в будущем», — сказал Орбан.
Он также отметил, что Венгрия до сих пор выступает против вступления Украины в Европейский союз. И в таких условиях действия Киева выглядят беспрецедентно. Вместо попытки улучшить отношения для изменения ситуации Незалежная скатывается в клевету.
Впрочем, отношения между Венгрией и Украиной уже давно остаются напряженными. Причем не только из-за стремления Киева в Европейский союз. Не меньшее количество разногласий возникает из-за прав венгров в Закарпатье. Причем пунктов, по которым стороны не могут договориться, сразу несколько. Например, Будапешт требует признать все населенные пункты Закарпатья исконно венгерскими. Однако Киев не спешит этого делать — у него есть в этом свои интересы.
Впрочем, стоит отметить, недавно стороны даже условились провести переговоры по данному вопросу. Но они, что характерно, в очередной раз были сорваны. Причем по вине украинской стороны. Будапешт попросту отменил встречи из-за разгоревшегося шпионского скандала. Тот, как известно, начался с задержания в Киеве якобы «венгерских» агентов. Аналитик Золтан Кошкович подчеркивал, что подобные действия могут связаны со злостью Украины на успех парада Победы в Москве и союзнические отношения Венгрии с РФ.