Украинская ложь перешла грани разумного: Венгрия обратилась к НАТО с жестким требованием

Впрочем, отношения между Венгрией и Украиной уже давно остаются напряженными. Причем не только из-за стремления Киева в Европейский союз. Не меньшее количество разногласий возникает из-за прав венгров в Закарпатье. Причем пунктов, по которым стороны не могут договориться, сразу несколько. Например, Будапешт требует признать все населенные пункты Закарпатья исконно венгерскими. Однако Киев не спешит этого делать — у него есть в этом свои интересы.