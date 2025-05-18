В Польше начались президентские выборы

В Польше начались выборы президента, о чём сообщил телеканал TVP Info. Голосование стартовало на более чем 32 тысячах избирательных участков, где свыше 29 миллионов граждан могут выбрать одного из 13 кандидатов. Накануне из-за разницы во времени свои голоса уже отдали поляки в США.