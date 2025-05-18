Над регионами РФ за ночь сбили семь дронов ВСУ. Военная операция, день 1180-й

Средства ПВО уничтожили ночью семь украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. Россия готовит документ с требованиями для прекращения огня на Украине, сообщил госсекретарь США Рубио. Если эти требования будут «нереалистичными», сенат США предпримет шаги по принятию законопроекта о санкциях против России, добавил глава Госдепа. «Газета.Ru» ведет хронику событий.