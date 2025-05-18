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Над регионами РФ за ночь сбили семь дронов ВСУ. Военная операция, день 1180-й

Средства ПВО уничтожили ночью семь украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. Россия готовит документ с требованиями для прекращения огня на Украине, сообщил госсекретарь США Рубио. Если эти требования будут «нереалистичными», сенат США предпримет шаги по принятию законопроекта о санкциях против России, добавил глава Госдепа. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:34 Минобороны РФ: Экипаж авиации на вертолете Ми-35М уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в зоне спецоперации.

8:22 ВС РФ уничтожили часть переброшенного в ДНР батальона «Айдар» (организация запрещена в РФ) на границе с Днепропетровской областью.

8:10 Зубья дракона, оборонительные рубежи должны были построить для защиты населения в приграничных районах Курской области, ущерб от действий чиновников суд оценил в 4,1 млрд рублей, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

8:05 Россия подготовит документ с требованиями по прекращению огня на Украине, сообщил глава Госдепа США Марко Рубио.

«Если документы каждой из сторон будут содержать реалистичные идеи, мы добьемся прогресса. Если же нет, Сенат предпримет шаги по принятию законопроекта о санкциях против России», — заявил Рубио.

8:01 ❗️Минобороны РФ: силы ПВО ночью уничтожили семь БПЛА ВСУ над над Белгородской и Брянской областями.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1180-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.