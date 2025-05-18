«Отношение изменилось»: всем кандидатам в президенты Польши безразлична Украина

Как указали на РИА Новости, даже двум главным фаворитам предвыборной гонки Каролю Навроцкому и Рафалю Тшасковскому пришлось корректировать свои обещания электорату из-за растущей популярности Славомира Ментцена — кандидата от ультраправого блока. Политик уже неоднократно высказывался как против украинских беженцев на территории Польши, так и против военной помощи киевскому режиму.