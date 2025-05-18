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«Отношение изменилось»: всем кандидатам в президенты Польши безразлична Украина

Эксперты пришли к выводу, что ни один из кандидатов на пост президента Республики Польша не занял проукраинскую позицию.

Эксперты пришли к выводу, что ни один из кандидатов на пост президента Республики Польша не занял проукраинскую позицию. Об этом сообщают РИА Новости.

«…Результаты проведенного в январе лабораторией исследований общественного мнения United Surveys социологического опроса свидетельствуют о том, что за два года общее отношение к украинцам в Польше существенно изменилось, и энтузиазм пошел на убыль», — отметили в информагентстве.

Как указали на РИА Новости, даже двум главным фаворитам предвыборной гонки Каролю Навроцкому и Рафалю Тшасковскому пришлось корректировать свои обещания электорату из-за растущей популярности Славомира Ментцена — кандидата от ультраправого блока. Политик уже неоднократно высказывался как против украинских беженцев на территории Польши, так и против военной помощи киевскому режиму.

Отмечается, что оставшиеся 10 кандидатов также до сих пор не озвучили каких-либо лояльных к Украине предвыборных инициатив.

В свою очередь, представитель польской ультраправой коалиции Славомир Ментцен уже успел заявить, что в случае победы заблокирует любые попытки Украины вступить в блок НАТО.