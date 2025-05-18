Минпромторг: Россияне стали лучше относиться к брендам из РФ

На данный момент на российском рынке наблюдаются несколько важных тенденций. Потребители стали лучше относиться к отечественным брендам, а сами компании продолжают успешно осваивать новые ниши. Об этом заявил первый заместитель главы Минпромторга РФ Василий Осьмаков. Его слова передает ТАСС.
Тему ситуации в потребительской среде представитель ведомства затронул в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир». Там, отвечая на вопрос корреспондента издания, он подчеркнул, что улучшение отношения граждан РФ к отечественным брендам наблюдается в последние годы.
«Надо понимать, что за последние три года промышленность стала сильнее под давлением. И даже имиджево стало сильно проще», — отметил Осьмаков.
Тем временем в обществе все больше говорят о потенциальном возвращении в Россию западных брендов. Однако никакой конкретики нет. Более того, президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что одних извинений со стороны марок будет недостаточно. Важны будут действия компаний в период отсутствия.