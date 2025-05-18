Минпромторг: Россияне стали лучше относиться к брендам из РФ

Тем временем в обществе все больше говорят о потенциальном возвращении в Россию западных брендов. Однако никакой конкретики нет. Более того, президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что одних извинений со стороны марок будет недостаточно. Важны будут действия компаний в период отсутствия.