Экс-посол США Тейлор: Путин переиграл Зеленского и Трампа, не приехав в Стамбул

Помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший делегацию РФ на встрече в Стамбуле, рассказал, что после переговоров с Киевом у участников встречи было «хорошее настроение». Он добавил, что консультации продолжатся после того, как стороны представят свое видение возможного прекращения огня в деталях.