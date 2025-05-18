Экс-посол США Тейлор: Путин переиграл Зеленского и Трампа, не приехав в Стамбул

Президент России Владимир Путин «переиграл» лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, не приняв участия в переговорах, прошедших в Стамбуле. Об этом заявил экс-посол США на Украине Уильям Тейлор в эфире телеканала CBS.
— По сути, Путин переиграл и Зеленского, и Трампа, поэтому наш дальнейший путь заключается в том, чтобы европейцы и американцы попытались оказать давление на Путин, — отметил Тейлор в интервью телеканалу, опубликованном в YouTube.
Переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая. По итогам встречи министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что стороны скоро проведут обмен пленными военнослужащими по формуле «1000 на 1000».
Помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший делегацию РФ на встрече в Стамбуле, рассказал, что после переговоров с Киевом у участников встречи было «хорошее настроение». Он добавил, что консультации продолжатся после того, как стороны представят свое видение возможного прекращения огня в деталях.
Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что планирует заключить соглашение с российским коллегой. Кроме того, он добавил, что может рассмотреть возможность введения новых «разрушительных» санкций против России, если не удастся достичь мира на Украине.