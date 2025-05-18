«Скорая ехала полтора часа»: в Шарм-эль-Шейхе катер сбил туристку из России

Пострадавшая приехала в Египет с семьей, остановившись в отеле. Во время купания в море в безопасную зону на большой скорости ворвался катер с «ватрушкой» и тремя пассажирами. По словам очевидцев, водитель намеревался эффектно причалить, но не справился с управлением и наехал на купальщицу. Женщину вытащили на берег, где она пожаловалась на острую головную боль и судороги. Родственники утверждают, что после этого она потеряла сознание.