«Скорая ехала полтора часа»: в Шарм-эль-Шейхе катер сбил туристку из России

По данным тeлeграм-канала SHOT, в Шарм-эль-Шейхе моторная лодка сбила российскую туристку, находившуюся в отмеченной буйками зоне для купания. Женщина потеряла сознание и была госпитализирована.
Пострадавшая приехала в Египет с семьей, остановившись в отеле. Во время купания в море в безопасную зону на большой скорости ворвался катер с «ватрушкой» и тремя пассажирами. По словам очевидцев, водитель намеревался эффектно причалить, но не справился с управлением и наехал на купальщицу. Женщину вытащили на берег, где она пожаловалась на острую головную боль и судороги. Родственники утверждают, что после этого она потеряла сознание.
Родные пострадавшей также утверждают, что персонал отеля не оказал ей помощи, предложив обратиться в страховую компанию. Дочь вызвала «скорую помощь», которая, по ее словам, прибыла лишь через полтора часа. Все это время женщина без сознания лежала на пляжном шезлонге.
В настоящее время туристка находится в местной больнице.