Министр Приморского края: на долю КНР приходится две трети ВЭД края

В 2024 году на долю Китая пришлось 68,7% всего внешнеторгового оборота Приморского края. На экспорт в Китай идут продукты питания, в Приморье поступает оборудование.
Как сообщает телеграм-канал МИДа РФ во Владивостоке, объем экспорта из России в КНР составил 62,1% от всей торговли региона с зарубежными странами, импорт в Китай составляет более 70%.
Как сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Приморского края Константин Сидоренко китайскому агентству Xinhua, половину экспорта составляет рыбная продукция. Другие востребованные в КНР приморские товары: древесина, масличные семена, соевые бобы. Популярностью пользуется и мёд.
Из КНР в Приморье в основном поступают оборудование, двигатели, машины и механизмы.
К слову, в настоящий момент в Гуанчжоу проводится выставка ЭКСПО, на которой представлен ряд товаров из Приморья.
Компаниям из КНР предлагают активно включаться в инвестиционные проекты на территории Приморского края. Для инвесторов из этой страны есть возможность размещать предприятия на территориях преференциальных режимов — Свободный порт Владивосток и ТОР. Также в крае должна быть создана международная ТОР.
Также власти Приморья активно приглашают в гости китайских туристов.
«Предлагаю рассмотреть возможность возобновить прямые авиарейсы между Приморьем и Гуанчжоу для культурных, гуманитарных и экономических обменов», — добавил губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встрече с первым вице-губернатором провинции Гуандун Чжан Гочжи.