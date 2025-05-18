Министр Приморского края: на долю КНР приходится две трети ВЭД края

Компаниям из КНР предлагают активно включаться в инвестиционные проекты на территории Приморского края. Для инвесторов из этой страны есть возможность размещать предприятия на территориях преференциальных режимов — Свободный порт Владивосток и ТОР. Также в крае должна быть создана международная ТОР.