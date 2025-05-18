NYP: два человека погибли при столкновении парусника ВМС Мексики с мостом в США

В момент происшествия на борту находилось порядка двухсот человек. Однако сначала о пострадавших или жертвах не сообщалось. Теперь же стало известно, что погибло, по меньшей мере, два человека. Кроме того, имеются раненные. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии. Экстренные службы уже проверяют реку Ист-Ривер на предмет нахождения в ней людей, выпавших с судна.