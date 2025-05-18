NYP: два человека погибли при столкновении парусника ВМС Мексики с мостом в США

В результате столкновения парусного судна ВМС Мексики с Бруклинским мостом в Нью-Йорке погибли, по меньшей мере, двое человек. Об этом сообщает New York Post.
Как известно, инцидент в одном из крупнейших городов США произошел вечером 17 мая. Тогда учебное парусное судно ВМС Мексики задело Бруклинский мост, из-за чего потерпело крушение. Палуба корабля оказалась пробита.
В момент происшествия на борту находилось порядка двухсот человек. Однако сначала о пострадавших или жертвах не сообщалось. Теперь же стало известно, что погибло, по меньшей мере, два человека. Кроме того, имеются раненные. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии. Экстренные службы уже проверяют реку Ист-Ривер на предмет нахождения в ней людей, выпавших с судна.
Напомним, в начале мая пугающий инцидент также произошел в аэропорту американского города Сан-Франциско. Там столкнулись два пассажирских самолета. Все произошло из-за того, что воздушные судна коснулись друг друга крыльями. Однако в ходе происшествия никто не пострадал.